У Франції після протестів затримали 400 людей — RMF24

У Франції після суботніх протестів проти зростання вартості життя затримали 400 людей. Під час заворушень сталися пожежі, напади на магазини та зіткнення з поліцією, а в Марселі група людей ненадовго увірвалася до будівлі мерії. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса.

За даними влади, у демонстраціях у різних частинах країни взяли участь 550 тисяч людей. У першій половині дня було зафіксовано 140 різних протестних акцій. До них долучилися ліцеїсти й студенти, кліматичні активісти, частина профспілок та фермерських організацій, а також учасники руху «жовтих жилетів».

Зіткнення в Парижі та інших містах

На площі Республіки в Парижі, де зібрався великий натовп, зокрема багато молоді, поліція ще до початку протесту кілька разів застосувала сльозогінний газ, а згодом — водомети. У Бордо правоохоронці також використали сльозогінний газ під час протистояння із замаскованими молодими людьми.

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У Руані вранці підпалили університетську будівлю. У Марселі об'єктами нападів стали магазини та відділок муніципальної поліції, а в Ліоні пошкодили кіоск міського туристичного бюро. Крім того, у кількох менших містах і в Ренні протестувальники перекривали кругові перехрестя.

Реакція влади

Мер Марселя Бенуа Паян заявив, що поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном. За його словами, до міста мають направити додаткові сили поліції. Макрон заявив, що у Франції немає місця насильству, та пообіцяв покарання для причетних до атак на громадські будівлі й магазини.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що влада не дозволить нав'язувати політичний порядок денний через насильство. Міністр внутрішніх справ Нуньєс поклав відповідальність за ескалацію на групи ультралівих, стверджуючи, що вони підбурювали вандалів до нападів на сили правопорядку. За його словами, поранення дістали 60 поліцейських.

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