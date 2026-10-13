0:00 / 0:00

Прокуратура французького міста Сен-Дені на острові Реюньйон розпочала розслідування щодо капітана танкера DF Peak, який напередодні зупинили військові моряки. Судно пов’язують із тіньовим флотом Росії.

Слідство стосується неможливості підтвердити державну належність судна під час перевірки.

За інкримінований капітанові злочин передбачено до двох років ув’язнення та штраф у розмірі €300 тисяч. Судно також можуть конфіскувати.

«Розслідування, зокрема, має встановити умови експлуатації судна та визначити його власника і судновласника, яких також можуть притягнути до кримінальної відповідальності», - зазначила прокурорка Сен-Дені.

На борту залишаються 21 член екіпажу різних національностей. Щодо них запровадили заходи обмеження та позбавлення волі на початковий термін у 48 годин, який може продовжити суддя.

Про це повідомила Le Monde із посиланням на заяву прокуратури.

Франція затримала біля Сицилії нафтовий танкер російського «тіньового флоту».

1 червня Франція затримала в Атлантиці танкер російського тіньового флоту Tagor.

Європейський Союз розглядає можливість внесення близько 20 додаткових танкерів тіньового флоту рф до майбутнього обмежувальних заходів для зниження нафтових доходів Москви. Нові санкції також планують поширити на судна, що перевозять скраплений природний газ, аби завадити Кремлю створити аналогічний тіньовий флот для СПГ.

Читай нас у