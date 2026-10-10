У Франції поліцейського розслідують через поранення 14-річного учня — Cyprus Mail

У Франції щодо поліцейського відкрили формальне розслідування після того, як 14-річний учень на ім’я Еден зазнав тяжких травм обличчя під час студентських протестів у Сен-Уен-л'Омоні. Хлопець дістав перелом щелепи та численні пошкодження зубів після влучання газової гранати, яку, за словами його батьків і адвокатки, поліцейський випустив із близької відстані.

Як повідомляє Cyprus Mail, інцидент стався минулого тижня. Адвокатка Ельза Марсель заявила, що підліток сидів на стіні та дивився в телефон за кілька метрів від протесту. За даними місцевої прокуратури, один із правоохоронців ударив його кийком, після чого Еден вдарив поліцейського ногою. Потім інший офіцер застосував пусковий пристрій Cougar і влучив газовою гранатою учневі в обличчя.

Справу розслідують

Родина Едена подала скаргу щодо замаху на вбивство. Адвокатка стверджує, що після пострілу поліцейський залишив підлітка на землі й не викликав екстрені служби. Представник поліції відмовився коментувати справу, пославшись на триваюче розслідування.

Поліцейського формально розслідують за обвинуваченням у насильстві з боку посадовця, яке спричинило стійку інвалідність або спотворення зовнішності. Це рішення ухвалили через вісім днів після інциденту.

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Травми під час протестів

Випадок Едена є одним із 24 епізодів, які перевіряє Генеральна інспекція Національної поліції Франції у зв’язку з більш ніж двотижневими протестами учнів через умови навчання в школах. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню назвав ці демонстрації найжорстокішими за десятиліття.

Reuters задокументувало 28 випадків травм, пов’язаних із застосуванням сили поліцією; 15 із них також вивчає інспекція. Серед засобів, які фігурують у цих випадках, — гумові кулі, світлошумові та газові гранати, кийки й розгін кінною поліцією. За словами міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса, приблизно 200 учнів дістали травми, хоча він наголосив, що вкрай рідко вони були наслідком дій поліції.

Влада також повідомила про 700 травмованих поліцейських, підпали та погроми у школах, напади на вчителів і цивільних. Поліція затримала 6877 осіб, переважно неповнолітніх.

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