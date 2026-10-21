У Франції помітили невідомі дрони над авіаносцем Шарль де Голль

0:00 / 0:00

У Європі продовжують фіксувати випадки появи невідомих безпілотників поблизу військових об’єктів. Цього разу дрони помітили у Франції над авіаносцем «Шарль де Голль». На початку жовтня невідомі безпілотники також пролітали над військовими об’єктами на території Франції.

З 5 по 16 жовтня у Франції проходили масштабні навчання збройних сил. При цьому "у безполітній зоні, поблизу та над військовими об’єктами, було виявлено несанкціоновані безпілотники", заявили у військово-морському флоті. Зазначається, що у координації з внутрішніми силами безпеки проти безпілотників були вжиті "заплановані заходи безпеки".

Раніше місцеві ЗМІ повідомляли, що безпілотники були помічені в районі Тулона. У цьому місті на південному сході Франції розташована одна з найбільших військово-морських баз країни, на якій базується авіаносець "Шарль де Голль", а також ударні підводні човни.

Безпілотники літали вночі над військово-морською базою, об’єктом Головного управління озброєнь у Тулоні та 54-м артилерійським полком у Йері. Військово-морський флот заявив, що важлива інфраструктура не перебуває під загрозою. Військові навчання під назвою "Тіфон" були спрямовані саме на відпрацювання дій у разі виявлення безпілотників.

Видання зазначило, що європейські країни, зокрема Данія, Німеччина та Франція, дедалі частіше помічають підозрілі безпілотники поблизу військових об’єктів та підприємств оборонної промисловості. Деякі інциденти приписують Росії, оскільки Москва посилює свої гібридні атаки проти європейських країн.

Як пише Politico, у середу, 21 жовтня, про це повідомило французьке військово-морське відомство.



Франція вивчає продовження служби Шарля де Голля після 2038 року — Defense News.

Франція відправляє авіаносець Шарль де Голль у Червоне море — CNN.

Читай нас у