У Франції збережуть місцеві нічні комендантські години після протестів 24 жовтня, під час яких затримали 1435 людей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нюньєс, повідомляє The Rio Times. Президент Еммануель Макрон мав відвідати Марсель, де планував говорити про «повернення порядку».

Затримання та поранені

За даними Нюньєса, понад 100 людей затримали за носіння зброї. Унаслідок подій постраждали 267 поліцейських і жандармів, а також 150 учасників протестів. Троє протестувальників зазнали тяжких травм.

Протести відбувалися на тлі невдоволення вартістю життя. 17 жовтня в кількох французьких містах сталися заворушення та мародерство, а 24 жовтня відбувся новий напружений день протестів. Нюньєс назвав події 24 жовтня «контрольованими», водночас визнавши високий рівень насильства щодо правоохоронців.

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Локальні обмеження

Йдеться не про загальнонаціональний режим надзвичайного стану, а про локальні обмеження, які місцева влада запроваджує на визначених територіях у нічний час. У Парижі, за даними видання, обмеження охоплюють район площі Республіки та торговий квартал Ле-Аль у центрі міста й діють з 23:00 до 06:00.

Міністр попередив, що субота 31 жовтня також може бути складною, а поліція залучить «надзвичайно потужні» сили. Групи руху «жовтих жилетів» закликали до акцій цього дня. На 5 листопада профспілки CFDT, CGT, FO, UNSA та FSU оголосили загальнонаціональний страйк проти скорочення бюджетних витрат. Влада не повідомляла, чи діятимуть комендантські години на той час.

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