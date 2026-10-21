У Франції розслідують польоти дронів у забороненій зоні Тулона — AeroTime

Французька влада відкрила судове розслідування після того, як поблизу та над військовими об’єктами в районі Тулона зафіксували несанкціоновані дрони. Вони увійшли до забороненої для польотів зони, що охоплює значну частину району міста, де розташована головна військово-морська база Франції.

Як повідомляє AeroTime, Морська префектура Середземномор’я 21 жовтня заявила, що у відповідь на кожне виявлення активували системи протидії безпілотникам у координації з французькими силами внутрішньої безпеки. За даними префектури, чутлива інфраструктура не зазнала загрози.

Кількість задіяних дронів, місця їх виявлення та інформацію про можливе перехоплення апаратів не уточнили. Походження польотів також залишається невідомим.

Дрони помітили під час навчань

Інциденти сталися під час масштабних спільних навчань Typhon, які тривали з 5 до 16 жовтня 2026 року. Військові та сили внутрішньої безпеки відпрацьовували захист об’єктів у гавані Тулона та навколишній місцевості.

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Навчаннями керував віцеадмірал Лоран Ерманн, головнокомандувач у Середземномор’ї. Вони передбачали наземні, повітряні та морські операції, зокрема польоти військових дронів, і охопили Тулон та десять сусідніх муніципалітетів. Найінтенсивніша активність була запланована на 13–15 жовтня.

Постійна заборонена зона

Постійна заборонена повітряна зона LF-P 62 діє над значною частиною району Тулона з 2017 року. Вона простягається від поверхні землі до висоти приблизно 5943 метрів і є активною цілодобово. Політ у цій зоні можливий лише за визначених умов.

Подібний випадок біля Тулона стався 24 березня 2026 року: дрон зафіксували поблизу військово-морської бази на набережній Кронштадт. Тоді морські жандарми затримали оператора безпілотника, а база подала скаргу. У лютому 2026 року шведські військові також нейтралізували дрон поблизу французького авіаносця Charles de Gaulle під час його візиту до Мальме. Збройні сили Швеції згодом заявили, що апарат запустили з російського розвідувального судна держави-агресора РФ «Жигульовськ».

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