У Франції спалахнули протести проти з’їзду партії Марін Ле Пен — France24

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У французькому місті Орлеан тисячі людей вийшли на мітинг проти з’їзду партії «Національне об’єднання», вигукуючи антифашистські гасла. Неформальною лідеркою політичної сили є Марін Ле Пен, яку нині вважають найпопулярнішою кандидаткою на посаду президента Франції.

На тлі загострення напруженості французька ультраправа партія «Національне об’єднання» проводить свій щорічний з’їзд в Орлеані, що на південь від Парижа. Очікується, що під час заходу буде офіційно оголошено про початок президентської кампанії Марін Ле Пен, а Жордана Барделлу переоберуть лідером партії.

Демонстрація, яка відбувається в день нових загальнонаціональних мітингів проти зростання вартості життя – після того, як тиждень тому подібні акції переросли у вуличні сутички – спрямована як проти політикині Ле Пен, так і проти президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ле Пен – за ґрати!" – вигукувала юрба демонстрантів, тримаючи плакати з написами "Молодь каже „пішли ви ..." Національному об'єднанню" та "Ми гарячіші за фашистів".

Цей з’їзд партії "Національне об’єднання" в Орлеані став першим великим передвиборчим мітингом Ле Пен, яку опитування називають провідною кандидаткою на заміну Макрону на президентських виборах, що відбудуться в країні вже за шість місяців.

Про це повідомляє France24.

Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах у Франції з великим відривом, — опитування.

За даними Interia, опитування IFOP показало, що Марін Ле Пен лідирує в усіх досліджених сценаріях президентських виборів у Франції. У першому турі представниця партії «Національне об’єднання» могла б отримати від 34% до 38% голосів незалежно від того, хто представляв би центристський блок.

Опитування IFOP: Ле Пен лідирує в усіх сценаріях виборів у Франції — Interia.

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