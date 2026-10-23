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У Франції сталася стрілянина з загиблим і чотирма пораненими — Le Figaro

UA NEWS 23 Жовтня 2026 14:23
У Франції сталася стрілянина з загиблим і чотирма пораненими — Le Figaro
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У п’ятницю, 23 жовтня, у французькому департаменті Івлін сталася стрілянина на вулиці. Унаслідок інциденту одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

 

Вранці 23 жовтня у місті Трапп невідомий відкрив вогонь на вулиці.

За попередніми даними поліції, внаслідок стрілянини одна людина загинула, а четверо отримали поранення. Зловмисника затримали в Куаньєрі.

За інформацією префектури департаменту Івлін, рятувальні служби наразі проводять операцію, а остаточна кількість постраждалих ще не встановлена.

За даними ЗМІ, підозрюваний відкрив серію пострілів на вулиці з автомобіля спочатку в Траппі, а потім у Ла-Вер'єрі.

Джерело: Le Figaro

Раніше у Франції затримали 14-річного після стрілянини в школі.

Тим часом у штаті Джорджія США під час стрілянини загинули двоє, 35 поранені.

Також щонайменше п’ятеро загинули під час стрілянини в школі Орегону.

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