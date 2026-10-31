У Франції суд залишив у силі заборону маршруту протесту в Парижі — France 24

Найвищий адміністративний суд Франції залишив у силі заборону на запланований маршрут протестної ходи в Парижі. Через це учасники мають залишатися на східних околицях французької столиці.

Демонстрації проти вартості життя

У суботу у Франції очікують черговий день загальнонаціональних протестів проти вартості життя та умов у школах. Акції назвали «Актом третім». Вони об’єднують активістів руху «жовтих жилетів» і студентських демонстрантів.

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Як повідомляє France 24, влада залучить 70 тисяч працівників служб безпеки та запровадить комендантську годину в окремих районах. Подібні заходи застосовували й минулими вихідними.

Попередження міністра

Міністр внутрішніх справ Франції побоюється можливих безладів після настання темряви на Геловін. Він також нагадав, що закривати обличчя під час демонстрації залишається незаконним.

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