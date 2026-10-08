У Франції в протестах взяли участь 71 500 людей — France 24

У Франції 8 жовтня 71 500 людей взяли участь у демонстраціях із вимогами поліпшити освіту та зменшити поліцейське насильство. Про це повідомляє France 24 з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Франції.

Блокування шкіл

Учні по всій країні протестували, попри спроби уряду послабити кризу, яка триває понад тиждень. За даними телеканалу, вони блокували входи до сотень закладів середньої освіти.

Демонстрації відбувалися на тлі вимог поліпшити умови навчання та припинити жорстокість з боку поліції. На акції залучали підрозділи поліції для розгону масових заворушень.

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Затримання під час акцій

У деяких випадках між протестувальниками та правоохоронцями виникали насильницькі сутички. За інформацією МВС Франції, поліція затримала понад 500 людей.

Журналістка France 24 Клер Паккалін вела репортаж про демонстрації з центральної частини Парижа.

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