У Франції відновилися шкільні протести меншого масштабу — Cyprus Mail

У Франції в понеділок після двотижневих канікул відновилися протести учнів старших класів, проте вони були значно меншими, ніж у попередні тижні. Учні намагалися заблокувати лише кілька ліцеїв у Парижі, Марселі та Ренні, повідомляє Cyprus Mail.

Блокади стали поодинокими

Перед канікулами учасники протестів блокували сотні з понад 3 тисяч французьких ліцеїв. Рух, що почався у вересні в передмістях Парижа, поширився країною та вийшов за межі освітньої тематики: протестувальники також порушували питання вартості життя. До акцій долучалися профспілковці й активісти, а іноді вони переростали в насильство.

Міністр освіти Едуар Жеффре заявив, що нинішні спроби блокад мають вкрай обмежений характер і стосуються лише окремих закладів. Він наголосив, що протести дозволені, однак перешкоджання доступу до шкіл є незаконним. На телевізійних кадрах біля ліцеїв були присутні поліцейські, але без повного спорядження для розгону масових заворушень.

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Вимоги учнів і пропозиції уряду

Учні вимагають ремонту застарілих шкіл, збільшення кількості вчителів і місць у закладах вищої освіти, а також скасування системи вступу до університетів, яку вони вважають соціально несправедливою.

Минулого тижня Жеффре запропонував обмежити кількість учнів у класах до 28, виділити 4 млрд євро на оновлення шкіл, створити 15 тисяч нових місць у вищій освіті та до 2028 року запровадити нову систему вступу. Представники старшокласників заявили, що цих пропозицій недостатньо, тому протести триватимуть.

Минулого місяця у кількох французьких містах акції переросли у сутички з поліцією та заворушення, під час яких грабували магазини.

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