У Франції визнали провал програми сучасних бойових танків, розробленої спільно з Німеччиною

0:00 / 0:00

Начальник Генерального штабу Збройних сил Франції Фаб’єн Мандон визнав, що спільний із Німеччиною проєкт бойового танка нового покоління MGCS зазнав серйозних труднощів, а німецька сторона вийшла з ініціативи. Водночас французький генерал наголосив, що не вважає проєкт повною поразкою.

Це один із перших випадків, коли французький посадовець публічно визнав проблеми франко-німецької програми Main Combat Ground System (MGCS). Протягом кількох місяців доля проєкту залишалася предметом спекуляцій.

«Результат не є втішним. Ми сподівалися створити танк майбутнього у співпраці з німцями, але, на жаль, мусимо визнати, що німці вийшли з проєкту», — заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції депутатам.

У програмі MGCS беруть участь оборонні компанії KNDS France, KNDS Germany, Rheinmetall і Thales. Проєкт передбачав створення бойового танка нового покоління, який мав стати результатом співпраці Франції та Німеччини.

Однак його реалізація зіткнулася з багаторічними затримками, трудовими конфліктами та політичною напруженістю. Ще в червні повідомлялося, що перспективи створення нового танка стають дедалі менш визначеними, а сама програма ризикує завершитися невдачею.

Попри визнання проблем, Фаб’єн Мандон закликав не розглядати попередню співпрацю як марну витрату часу.

Відповідаючи на запитання депутата від ультраправої партії «Національне об’єднання», генерал заперечив, що слово «провал» найкраще описує ситуацію навколо MGCS.

«Це не повна поразка; це важливе рішення Німеччини, але наші сухопутні війська протягом кількох років спільно працювали над тим, щоб визначити, яким має бути майбутній основний бойовий танк. Це не було марною тратою часу. Але з промислової точки зору це не є гарною новиною», — сказав Мандон.

Представник Міністерства оборони Німеччини відмовився коментувати заяву французького генерала.

Заява Фаб’єна Мандона пролунала лише через кілька місяців після того, як завершилася інша масштабна франко-німецька оборонна ініціатива — FCAS (Future Combat Air System), що передбачала створення винищувача нового покоління.

Таким чином, проблеми навколо MGCS стали черговим випробуванням для спільних оборонних проєктів двох європейських країн.

Про це Фаб’єн Мандон заявив французьким депутатам під час слухань щодо бюджету на наступний рік, повідомляє Politico.

Читай нас у