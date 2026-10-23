У Франції загинули двоє членів екіпажу Mirage 2000D — AeroTime

У Франції поблизу Нансі внаслідок аварії винищувача-бомбардувальника Mirage 2000D загинули двоє військових. Міністерство збройних сил Франції 22 жовтня підтвердило смерть 44-річного підполковника Антраніга Саркісяна, офіцера систем озброєння, та 27-річного лейтенанта Кантена Кліша, пілота.

Літак винищувальної ескадрильї 2/3 «Шампань», що базується на авіабазі Нансі-Оше BA 133, розбився ввечері 20 жовтня поблизу Рожевіля. Як повідомляє AeroTime, винищувач повертався з місії та виконував захід на посадку після планового нічного навчального польоту, коли диспетчери втратили з ним радіо- і радарний зв’язок.

Пошукова операція тривала всю ніч

Падіння сталося в районі між Рожевілем, Домевр-ан-Ай та Трамблекуром, приблизно за 20 кілометрів на північний захід від Нансі. За даними мера Пон-а-Муссона Анрі Лемуана, уламки виявили за допомогою дрона.

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До пошукових робіт залучили пожежників департаменту Мерт і Мозель, військових пожежників авіабази Нансі-Оше, жандармерію та гелікоптер. Командир авіабази полковник Людовік Умбер повідомив, що погодні умови в районі польоту були несприятливими, але закликав не робити висновків про причини катастрофи до завершення розслідування.

Розслідування причин аварії

Саркісян служив на авіабазі Сен-Дізьє з 2022 року, мав 2200 годин нальоту та виконав 55 бойових місій в Афганістані, Малі, Нігері, Судані й Чаді. Кліш із серпня 2025 року служив в ескадрильї 3/3 «Арденни» на базі Нансі-Оше та проходив підготовку в ескадрильї 2/3 «Шампань» для здобуття кваліфікації бойового пілота Mirage 2000D. Його наліт становив 450 годин.

Французька влада відкрила авіаційне та судове розслідування. За словами Умбера, літак нещодавно модернізували; у червні Франція завершила програму оновлення 50 Mirage 2000D, розраховану на продовження їхньої служби після 2030 року.

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