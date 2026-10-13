У Франції запланували нові акції на підтримку учнів — The Hindu

У Франції 13 жовтня запланували нові загальнонаціональні демонстрації на підтримку учнів, які кілька тижнів протестують через умови навчання. У Парижі марш мав розпочатися о 12:00 за Гринвічем, акції також планували в інших містах. Як повідомляє The Hindu, мобілізацію підтримали профспілки та ліва опозиційна партія «Нескорена Франція».

Попередні протести й затримання

Нові акції мали відбутися після демонстрацій 8 жовтня, коли на вулиці у різних регіонах Франції вийшли понад 70 тисяч людей. Тоді поліція затримала близько 500 учасників. За даними Міністерства юстиції, за весь час протестів затримали понад 6 800 людей, переважно неповнолітніх.

Рух розпочався наприкінці вересня. Учні блокували входи до ліцеїв сміттєвими контейнерами та іншими предметами, а подекуди виникали сутички з поліцією. Міністерство освіти Франції повідомило, що 12 жовтня були зачинені 130 із 3 700 ліцеїв країни. У відомстві заявили, що кількість закритих шкіл скорочується, але рівень насильства посилюється.

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Вимоги учнів і реакція влади

Учасники протестів вимагають від уряду розв’язати проблеми з відсутністю вчителів, занедбаними будівлями, перевантаженим розкладом занять та іншими недоліками в освіті. Після попередніх загальнонаціональних протестів уряд пообіцяв у найближчі дні направити близько 3 тисяч вчителів-замінників до 114 ліцеїв, які постраждали найбільше. Речниця уряду 12 жовтня заявила, що їх уже почали розподіляти.

Національна студентська спілка назвала цей крок недостатнім і вимагає збільшити фінансування ліцеїв на 10 млрд євро. Правозахисні організації та учасники протестів звинувачували поліцію в непропорційному застосуванні сили. Поліція розпочала внутрішні перевірки за 24 заявами про жорстоке поводження з демонстрантами.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що скарги учнів потребують часу, консультацій, обговорення та поваги, і закликав протестувальників до стриманості. У суботу також були заплановані ширші акції проти зростання вартості життя.

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