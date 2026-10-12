У Франції затримали 14-річного після стрілянини в школі — France 24

У французькому місті Обань, розташованому поблизу Марселя, в школі Лаканаль унаслідок стрілянини поранено двох працівників закладу. Французька влада затримала у зв’язку з інцидентом 14-річного хлопця.

Стрілянина в школі

Як повідомляє France 24, стрілянина сталася вранці в понеділок, 12 жовтня 2026 року. Міністр освіти Франції Едуар Жеффре заявив, що двоє працівників педагогічного складу зазнали поранень від вогнепальної зброї.

Підозрюють учня школи

У дописі на платформі X міністр додав, що в нападі підозрюють учня цієї школи. Інформацію про особу підозрюваного міністр не деталізував.

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За даними поліцейського джерела, 14-річного хлопця затримали в понеділок у зв’язку зі стріляниною. Це ж джерело повідомило, що стрілянину, ймовірно, вели з мисливської рушниці.

Матеріал France 24 підготовлено з використанням повідомлень Reuters і AFP.

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