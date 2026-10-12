У Франції знайшли викрадені картини Ренуара за стіною з блоків — CBS News

У французькому місті Клермон-л'Еро знайшли дві викрадені картини імпресіоніста П'єра-Огюста Ренуара, заховані за суцільною стіною з бетонних блоків у будинку. Роботи виявили під час обшуку минулого четверга, повідомляє CBS News.

Картини знайшли після затримань

Йдеться про портрет Portrait of Madame Colonna Romano та картину Young Woman at the Well, на якій зображено жінку біля криниці. Прокурор Марселя Ніколя Бессон заявив, що схованка була повністю непомітною. За його словами, під час допитів слідчі домоглися визнання від особи, яка отримала викрадені картини.

Виявленню полотен передували затримання шістьох людей, серед яких була жінка. Головному 29-річному підозрюваному на вихідних висунули обвинувачення у зв'язку з крадіжкою після того, як ДНК-докази пов'язали його з нею.

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Полотна потребуватимуть реставрації

Картини загалом перебувають у відносно хорошому стані, однак мають пошкодження. Рама Young Woman at the Well зазнала незначних ушкоджень, а на полотні Portrait of Madame Colonna Romano виявили розрив на зображенні сукні. Обидві роботи потребуватимуть реставрації.

У вересні злодії проникли до музею в Кань-сюр-Мер на півдні Франції та викрали дві картини Ренуара, залишивши ще дві роботи під час втечі. Загальну вартість усіх чотирьох полотен оцінювали у 10 млн доларів. Міністерка культури Франції Катрін Пегар відзначила роботу причетних до пошуку, завдяки якій полотна вдалося знайти в рекордно короткий термін.

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