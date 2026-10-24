У французьких містах під час протестів застосували сльозогінний газ

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У Франції тривають загальнонаціональні акції протесту. У Парижі демонстрації поки проходять мирно, однак в інших містах країни відбулися зіткнення між учасниками протестів і правоохоронцями. Під час сутичок поліція застосувала сльозогінний газ.

"У Ліоні, Ліллі, Тулузі, Монпельє та Нанті поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників", - йдеться у повідомленні.

Це сталося через декілька годин після того, як міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс попередив: «Ми не потерпимо жодного насильства чи порушення громадського порядку».

Протягом дня демонстрація в Парижі проходила переважно мирно, проте дії влади щодо придушення протестів викликали загальне обурення.

Для забезпечення порядку під час нових акцій протесту проти високої вартості життя влада залучила по всій країні 70 тисяч правоохоронців.

У суботу вдень Лоран Нуньєс повідомив, що затримано 135 осіб. Також у демонстрантів було вилучено зброю та небезпечні предмети, зокрема металеві та свинцеві кульки, піротехніку, рогатки, сталеві кулі, саморобну зброю, меч катан, а також страйкбольну зброю.

Він зазначив, що ця інформація є попередньою та може змінюватися протягом дня.

За даними поліції, у протестній акції в Парижі взяли участь 110 тисяч осіб.

Вітрини крамниць у місті були забиті дошками, а музеї Лувр та д’Орсе — зачинені. Значні сили поліції спеціального призначення перекрили доступ протестувальникам до міської кільцевої дороги.

Головна демонстрація в столиці, яку за розпорядженням влади в останній момент перенесли на південно-східну околицю Парижу, пройшла переважно спокійно, майже святково; на подію навіть прийшли батьки з маленькими дітьми, які спостерігали за тим, що відбувається, збоку.

Про це повідомляє AFP.

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