В Англії зафіксували рекордну кількість повідомлень про дискримінацію у футболі за сезон

В Англії антидискримінаційна організація Kick It Out у сезоні 2025-26 отримала рекордні 1744 повідомлення про дискримінацію у футболі. Це на 25% більше, ніж у попередній кампанії. Кількість повідомлень про гомофобію зросла на 46% — до 203, повідомляє BBC Sport.

Зростання скарг на кричалки

За даними Kick It Out, організація також отримала 142 повідомлення про масові дискримінаційні кричалки — на 41% більше, ніж у сезоні 2024-25, і це найвищий зафіксований показник. Серед таких випадків побільшало гомофобних і трансфобних кричалок.

Зокрема, у сезоні 2025-26 надійшло 24 повідомлення про гомофобні кричалки — найбільше за три роки. Йдеться, зокрема, про образливу кричалку, яку переважно спрямовують проти гравців і вболівальників «Челсі». Кількість повідомлень про такі інциденти зменшилася після криміналізації цієї кричалки у 2022 році.

Kick It Out пов'язує частину інцидентів із внутрішніми та світовими подіями. За оцінкою організації, після рішення Верховного суду щодо гендеру та заборони Футбольної асоціації Англії для трансгендерних жінок грати в жіночому футболі стався сплеск трансфобних образ.

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Ініціативи клубів і представництво

Минулого сезону Прем'єр-ліга запровадила ініціативу Premier League With Pride, приурочену до лютого та Місяця історії ЛГБТК+. У сезоні 2026-27 для неї проведуть два тури матчів, щоб усі 20 клубів ліги мали домашню гру в цей період. Центральної акції в листопаді не заплановано.

Водночас Прем'єр-ліга припинила співпрацю з кампанією Stonewall Rainbow Laces до сезону 2025-26. Під час останньої кампанії, яка відбулася з 29 листопада до 5 грудня 2024 року, капітан «Іпсвіча» Сем Морсі відмовився носити райдужну капітанську пов'язку, а «Манчестер Юнайтед» скасував використання тематичної куртки після заперечення Нуссаїра Мазрауї.

Kick It Out зібрала дані про керівні команди 17 із 20 клубів Прем'єр-ліги: лише 0,3% людей на цих посадах відкрито ідентифікують себе як представники ЛГБТК+ спільноти. Серед старших тренерів у 11 клубах, що відповіли на запит, таких людей не було. Водночас цього сезону всі 20 клубів Прем'єр-ліги мають окремі групи вболівальників ЛГБТК+.

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