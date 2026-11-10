У G7 підтримали ідею Зеленського про особисту зустріч із путіним – Сибіга

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Учасники зустрічі глав МЗС країн G7 у Парижі поділяють позицію щодо необхідності прямої зустрічі Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором володимиром путіним після досягнення перемир’я.

«Усі поділяють думку, що найважливіше — це забезпечити, звісно, після деескалації та досягнення перемир’я, зустріч на рівні президентів Зеленського і Путіна», — повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Очільник МЗС також наголосив на важливості узгодженої ролі Європи у мирному процесі, зокрема щодо питань санкцій проти рф та долі заморожених російських активів.

Джерело: видання «Укрінформ».

В Офісі президента України заперечили інформацію Bloomberg про те, що Дональд Трамп нібито запропонував Володимиру Зеленському поїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин назвав це повідомлення неправдивим. Bloomberg раніше писав, що така пропозиція пролунала під час зустрічі Трампа і Зеленського в Нью-Йорку 22 вересня.

24 вересня на полях Генасамблеї ООН Володимира Зеленського запитали про можливий візит до Москви. Президент коротко відповів «На ракеті», а момент потрапив на відео.

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