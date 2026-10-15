У Гаяні затримали лідера опозиції після стрілянини біля будинку поліцейського — TimesLIVE

У Гаяні правоохоронці затримали лідера опозиційної партії We Invest in Nationhood Азруддіна Мохамеда та ще двох чоловіків після стрілянини біля будинку старшого суперінтенданта поліції Према Наріне. Наріне свідчить у провадженні щодо екстрадиції Мохамеда до США, повідомляє TimesLIVE.

Версія поліції

За заявою поліції Гаяни, уночі у вівторок Наріне помітив автомобіль, який проїхав повз його будинок, а згодом повернувся. Коли машина наблизилася, офіцер почув звук, який, на його думку, був пострілом. Поліцейський сховався та зробив кілька пострілів у бік автомобіля, після чого той поїхав.

Згодом правоохоронці зупинили автомобіль і затримали Мохамеда та двох інших пасажирів. Під час обшуку, за даними поліції, у машині знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси. Уряд Гаяни заявив, що Мохамед і його супутники знімали будинок Наріне, а постріли нібито пролунали з їхнього автомобіля. Також влада стверджує, що знайдена зброя не мала ліцензії.

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Позиція Мохамеда

Офіс Азруддіна Мохамеда заперечив, що він володів зброєю, виявленою після інциденту, і заявив, що її могли підкинути поліцейські. Там також стверджують, що трьох затриманих побили й погрожували їм. Представники партії назвали стрілянину замахом на Наріне та заявили, що Мохамед залишається під вартою.

Прокурори США звинувачують Мохамеда та його батька Назара Мохамеда у змові з метою шахрайства й відмивання коштів через золотоекспортну компанію Mohamed’s Enterprise. Обидва заперечують порушення та оскаржують екстрадицію в суді. Азруддіна Мохамеда обрали лідером опозиції в січні, а We Invest in Nationhood здобула 16 із 65 місць у парламенті на загальних виборах 2025 року.

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