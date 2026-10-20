У Галілеї вилучили 12 одиниць зброї та 3 кг ймовірного кокаїну — Jerusalem Post

Поліція Ізраїлю виявила у відкритій місцевості поблизу села Рама в Галілеї схованку зі зброєю, вибуховими пристроями та наркотиками. За даними Jerusalem Post, правоохоронці підозрюють, що це місце використовували члени злочинної організації Абу Латіф.

Зброя, вибухівка і наркотики

Під час операції вилучили 12 одиниць вогнепальної зброї, зокрема вісім одиниць довгоствольної зброї — M16, автомати Калашникова та рушницю — а також чотири пістолети різних типів. Поліцейські також знайшли десятки магазинів, сотні набоїв і запчастини до зброї.

Серед вилученого були вибухові блоки, штатний вибуховий пристрій Армії оборони Ізраїлю та десятки систем дистанційного підриву. Також правоохоронці виявили понад три кілограми речовини, яку підозрюють у тому, що вона є кокаїном. Її вартість оцінюють у мільйони шекелів.

На місці знайшли тактичні жилети з керамічними бронепластинами та автомобіль із підробленими номерними знаками.

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Обшуки після отримання розвідданих

Рейд провели після отримання розвідувальної інформації, яка вказувала на це місце як на схованку, що, за підозрою поліції, використовували учасники угруповання. У пошуках, які тривали кілька годин у складній місцевості, брали участь десятки співробітників Центрального підрозділу поліції Північного округу, бійці прикордонної поліції та Національна гвардія.

Усі вилучені предмети передали до криміналістичної та вибухотехнічної лабораторій поліції для експертиз і збору доказів. Слідчі очікують, що дослідження допоможуть встановити людей, причетних до приховування зброї, вибухівки та наркотиків. Станом на час повідомлення про затримання у справі не повідомляли.

Правоохоронці пов'язують організацію Абу Латіф із розслідуваннями щодо насильства, вимагання, збору грошей за «захист» і спроб установити контроль над інфраструктурними проєктами та публічними тендерами. У квітні 2025 року проти очільника організації Латіфа Абу Латіфа та ще 11 обвинувачених подали обвинувальний акт у справі щодо заволодіння тендерами через вимагання.

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