У Гамбурзі провели найбільші навчання з транзиту сил НАТО — Deutsche Welle

У Гамбурзі, Німеччина, наприкінці вересня 2026 року провели триденні навчання Red Storm Charlie, під час яких Бундесвер, поліція та цивільні організації відпрацьовували дії в умовах кризи. У маневрах взяли участь близько 1700 людей, зокрема 500 військових. За Deutsche Welle, це були найбільші навчання такого типу на той час.

Перекидання сил через Німеччину

Сценарій передбачав погіршення безпекової ситуації на східному фланзі НАТО. Війська Альянсу, роль яких у навчаннях виконували військовослужбовці Бундесверу, прибували до порту Гамбурга, а потім мали рухатися на схід. Їхнє просування у межах сценарію ускладнювали змодельовані акти саботажу та демонстрації.

Red Storm Charlie є частиною засекреченого Operationsplan Deutschland — операційного плану Німеччини, за яким Бундесвер готується до можливого нападу Російської Федерації — держави-агресора — на територію НАТО. Документ узгоджений із загальним оборонним плануванням Альянсу.

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За розрахунками офіцера Бундесверу Марселя Бонерта, який долучався до створення першої версії плану, у разі такого сценарію через Німеччину протягом шести місяців потрібно було б перемістити близько 800 тисяч військових і 200 тисяч транспортних засобів. План охоплює розміщення та харчування військ, їхню охорону і супровід транспортними маршрутами, а також переміщення зі сходу на захід, зокрема евакуацію поранених і цивільних.

Інфраструктура і захист даних

Експертка Німецької ради з міжнародних відносин Айлін Матле назвала вразливим місцем застарілу інфраструктуру країни. За її словами, мости, дороги й транспортні маршрути необхідно швидше ремонтувати та модернізувати, оскільки частина з них походить ще з часів холодної війни й не розрахована на важкі вантажі або військову техніку.

План налічує понад тисячу сторінок, а доступ до його чутливих частин обмежений принципом службової необхідності. Міністерство оборони Німеччини заявило, що федеральні землі не отримують повного документа. Після того як партія «Альтернатива для Німеччини» стала найсильнішою на виборах у Саксонії-Ангальт, експерти з безпеки висловили занепокоєння, що чутлива інформація може потрапити до Москви, якщо представник партії обійме посаду глави уряду землі.

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