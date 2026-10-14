У Гані звільнили 117 жертв шахрайських центрів — The Hill

У Гані внаслідок міжнародної операції проти шахрайських мереж звільнили 117 жертв торгівлі людьми, яких утримували в шахрайських центрах. За даними The Hill, операція також призвела до десятків арештів. Ганські правоохоронці вилучили сотні електронних пристроїв і виявили щонайменше 11 млн доларів коштів, які потенційно можуть бути заморожені.

Міжнародне розслідування

Представники Міністерства юстиції США, ФБР та інших американських федеральних відомств зустрілися в штаб-квартирі Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії в Лондоні. Там вони обмінювалися розвідданими про транснаціональну шахрайську мережу з підрозділами з протидії кіберзлочинності різних країн, зокрема Гани та Нігерії.

До розслідування також долучилися правоохоронні органи Австралії, Канади, Індії та Нової Зеландії, а також Інтерпол. Заступник директора з питань шахрайства британського Національного агентства з боротьби зі злочинністю Нік Шарп заявив, що співпраця правоохоронців і технологічних компаній дала змогу завдати удару по угрупованню, яке завдавало шкоди тисячам жертв шахрайства.

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Роль технологічних компаній

Правоохоронці співпрацювали більш ніж із десятком технологічних компаній, серед яких Meta, OpenAI, Microsoft, Google, Starlink і Coinbase. Вони блокували пов’язані з мережею облікові записи та намагалися зупиняти активні шахрайські схеми.

Meta повідомила про видалення понад 3,7 млн акаунтів, сторінок або груп, які, за даними компанії, були спрямовані на користувачів у США та Великій Британії. Більшість таких профілів видавали себе за американських або британських користувачів. Microsoft призупинила облікові записи, які підозрювали у зв’язках із кіберзлочинністю, а Coinbase, за інформацією Meta, допомогла виявити понад 65 потерпілих і запобігти потенційним шахрайствам на суму понад 415 тис. доларів.

За твердженням Meta, звільнених людей злочинні синдикати примушували працювати на шахрайські операції. Компанія заявила, що постраждалі потерпали від недоїдання, фізичного та психологічного насильства, а осіб, які їх утримували, затримали; вони стикаються з кримінальним переслідуванням. Шахраї використовували фіктивні інвестиційні пропозиції, несправжні вакансії та цифрові завдання, видавали себе за представників правоохоронних органів, військових або державних установ, а також встановлювали фальшиві романтичні чи професійні контакти, щоб виманювати гроші.

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