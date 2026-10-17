У Гавані працюють лише 44 зі 109 сміттєвозів на тлі накопичення відходів — RMF24

У містах Куби на вулицях і залізничних коліях накопичилися тонни сміття, що ускладнює рух автомобілів і поїздів. Як повідомляє RMF24, про проблему пишуть незалежні медіа, а жителі острова публікують дописи в соціальних мережах.

Відходи лежать на вулицях місяцями

За даними порталу CiberCuba, особливо складна ситуація склалася в Луяно — історичному районі Гавани. Купи відходів лежать на багатьох вулицях щонайменше чотири місяці. Подібні проблеми, за повідомленнями медіа, є й в інших великих містах Куби.

Кількість виїздів сміттєвозів скоротили через дефіцит пального. У Гавані з автопарку, що налічує 109 машин, на вулиці виїжджають лише 44. Решта не працюють через несправності або брак пального. RMF24 зазначає, що нестача пального посилилася після блокування Сполученими Штатами поставок нафти на острів.

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Перебої в русі поїздів

Портал Periodico 26 повідомив, що останніми днями сміття на коліях у місті Лас-Тунас спричинило серйозні перебої в русі пасажирських поїздів між Гаваною та Гуантанамо.

Громадський діяч та інфлюенсер Лімай Бланко заявив у соцмережах, що багато людей щодня шукають щось серед відходів на вулицях кубинських міст. На оприлюдненому ним відео, за його словами, видно колишнього боксера Фелікса Савона — триразового олімпійського чемпіона.

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