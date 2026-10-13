У Гаїті пошкодження ліній Digicel спричинило збій зв’язку — The Rio Times

У Гаїті пошкодження двох міжнародних волоконно-оптичних ліній оператора Digicel уздовж Route Nationale 1 призвело до перебоїв із телефонним зв’язком та інтернетом. Компанія заявила, що отримала повідомлення про інтенсивну стрілянину в районі дороги, що веде на північ від Порт-о-Пренса, та вважає, що вона могла пошкодити кабелі.

Як повідомляє The Rio Times, технічні бригади Digicel оцінювали можливість безпечного доступу до ділянки для проведення ремонту. Термін відновлення послуг компанія не назвала, зазначивши, що роботи залежатимуть від ситуації з безпекою.

Третій збій за місяць

Це вже третє порушення роботи мережі Digicel менш ніж за місяць. За даними The Haitian Times, попередній збій стався 23 вересня, а ще один — уздовж Route Nationale 1 на початку жовтня. Під час жовтневого інциденту перебої тривали понад добу, після чого оператор запропонував клієнтам 1 ГБ мобільного інтернету, чинний до опівночі.

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Видання Juno7 повідомило, що в день нового збою його редакція фіксувала невдалі телефонні дзвінки, відсутність інтернету та блокування мобільних грошових переказів. Водночас кілька абонентів, яких цитувало медіа, заявили, що послуги почали відновлюватися вранці.

Безпека на трасі

Route Nationale 1 сполучає Порт-о-Пренс із північними районами країни та проходить через Кабере, Монруї, Сен-Марк і Гонаїв. The Haitian Times зазначає, що на окремих ділянках цього напрямку діють озброєні угруповання, які встановлюють побори з транспорту й торговців та вступають у сутички з поліцією і місцевими групами самооборони.

Digicel не уточнила точного місця пошкодження кабелів, кількості абонентів, які втратили послуги, або можливих компенсацій за невикористані пакети послуг.

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