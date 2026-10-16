У Газі майже 44 тисячі людей живуть у будівлях, що потребують знесення — Euronews

У секторі Гази понад 2300 пошкоджених будівель, де досі живуть майже 44 тисячі людей, потребують повного або часткового знесення. Про це йдеться у попередніх оцінках Управління ООН з координації гуманітарних питань, повідомляє Euronews. Люди не залишають небезпечні помешкання, оскільки не мають альтернативного прихистку перед сезоном дощів.

Житель Аль-Муграки в центральній частині Гази Абдулла Сіям розповів, що після обстрілів сусідніх будинків на стелі його оселі з’явилися тріщини. Під час дощу родина переносить матраци в єдиний куток будинку, де не протікає дах. Його сусідка Маріам Абу Хазейн збирає воду в ємності та виганяє її з кімнат і ванної.

Подорожчання наметів і брезенту

Мешканці Гази також стикаються зі зростанням вартості матеріалів для тимчасового житла. На ринку Дейр-ель-Балаха ціна брезенту зросла зі 120 до 180 шекелів, а великі полотнища коштують близько 230 шекелів. Купольний намет подорожчав із 1300 до 1700 шекелів.

Переселенець із Хан-Юніса Ахмед ас-Сікалі повідомив, що витратив приблизно 1200 шекелів на зміцнення намету: придбав деревину для балок та два брезенти. За даними оцінки Норвезької ради у справах біженців, проведеної в червні, 71% опитаних сімей, які живуть у пошкоджених будівлях, не можуть оплатити ремонтні матеріали.

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Ризик обвалів і обмеження допомоги

16 вересня в місті Газа обвалився житловий будинок Аль-Саада. За даними цивільної оборони Гази, загинула 21 людина, зокрема 12 дітей і п’ятеро жінок. Речник служби Махмуд Басаль заявив, що мешканців попереджали про небезпеку, але вони залишилися через відсутність іншого житла. Протягом наступних 24 годин служба отримала близько 150 звернень від людей, які перебувають у небезпечних будівлях.

Норвезька рада у справах біженців заявила, що ізраїльська влада в серпні погодила ввезення 36 960 одиниць деревини та 660 комплектів екстреного житла, однак згодом заблокувала їхній в’їзд до Гази. Координатор діяльності уряду Ізраїлю на палестинських територіях повідомляв міжнародним медіа, що важку техніку й матеріали для відбудови не пропускатимуть до роззброєння ХАМАС, звинувативши угруповання у використанні гуманітарної допомоги; ХАМАС це заперечує.

За даними ООН, станом на 18 вересня кластер з питань житла отримав 26% необхідного фінансування, загальний обсяг якого становить 193,7 млн доларів. Обстеження понад 400 місць розміщення переселенців виявило 217 локацій із середнім або високим ризиком затоплення, де перебувають близько 235 тисяч людей.

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