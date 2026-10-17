У Газі після ударів Ізраїлю повідомили про трьох загиблих — The Hindu

Ізраїль 7 жовтня 2026 року завдав нових ударів по сектору Гази на Палестинських територіях. Палестинські посадовці повідомили про трьох загиблих, пише The Hindu.

Повідомлення про загиблих

Удари відбулися у третю річницю нападів 7 жовтня 2023 року. У повідомленні не вказано імен загиблих, обставин їхньої смерті чи конкретних місць, по яких завдали ударів.

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Пам’ятна церемонія біля Реїма

Того ранку родичі загиблих зібралися на місці проведення музичного фестивалю Nova поблизу кібуцу Реїм на півдні Ізраїлю. Вони вшановували пам’ять понад 300 учасників фестивалю, які загинули трьома роками раніше. Родини зібралися там для жалобної церемонії.

Саме коли сім’ї зібралися на світанку для вшанування пам’яті, з боку Гази було чути гучні звуки. Їх чули через кордон із місця проведення фестивалю Nova.

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