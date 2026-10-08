У Газі заявили про скорочення кількості пацієнтів на діалізі до 600 — Anadolu Agency

У секторі Гази, Палестина, кількість пацієнтів, які потребують діалізу, скоротилася приблизно з 1400 до 600. Генеральний директор Міністерства охорони здоров’я Гази Мунір аль-Бурш пов’язав це зі смертями людей, які не могли регулярно отримувати необхідне лікування.

Як повідомляє Anadolu Agency, аль-Бурш також заявив, що тисячі людей із хронічними захворюваннями, зокрема гіпертонією та діабетом, померли під час війни через труднощі з доступом до медичної допомоги й ліків. Управління ООН з координації гуманітарних питань у вересні фіксувало дефіцит препаратів для лікування хронічних хвороб, зокрема захворювань нирок.

Потреба в операціях

За словами посадовця, від початку війни поранення дістали понад 174 тисячі людей. Він зазначив, що кожен із них спершу потребує в середньому щонайменше трьох операцій, а загальна потреба становить майже пів мільйона складних хірургічних втручань.

Аль-Бурш заявив, що медична система Гази не має ресурсів для проведення таких операцій. За його словами, медичні послуги в анклаві залишаються в кризовому стані попри припинення вогню, а пацієнти стикаються з наслідками пошкодження лікарень, нестачею ліків, медичних матеріалів і пального для генераторів.

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За даними аль-Бурша, дефіцит ліжок і життєво необхідних медикаментів сягнув 52%, а медичних витратних матеріалів — 56%. Він також стверджує, що до Гази не надходило нове медичне обладнання від початку ізраїльського наступу.

Евакуація та нестача медиків

Понад 20 тисячам пацієнтів і поранених, за словами керівника МОЗ Гази, терміново потрібне лікування за межами анклаву. Аль-Бурш заявив, що Ізраїль не виконав домовленостей, які передбачали виїзд приблизно 300 пацієнтів на день: нині щодня виїхати можуть близько 25 людей. ООН у квітні повідомляла, що медичної евакуації потребували понад 18 500 пацієнтів, зокрема близько 4 тисяч дітей.

Аль-Бурш також стверджує, що Ізраїль утримує понад 88 лікарів-спеціалістів, серед яких старші хірурги, та перешкоджає в’їзду до Гази іноземних медичних місій. Він закликав до міжнародного тиску для допуску ліків і обладнання, відновлення лікарень та евакуації поранених.

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