У Гімалаях знайшли вид мух, які вважалися мешканцями виключно тропіків

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Вчені відкрили та систематизували новий вид мух-черв'яків під назвою Vermitigris tsangyanggyatso, перші личинки якого виявили в Гімалаях ще у 1978 році. Тривалий час науковці не могли визначити приналежність комахи через відсутність дорослих особин, однак у 2025 році під час досліджень у повіті Ядун дослідникам вдалося зібрати ідентифікованих дорослих екземплярів.

Аналіз засвідчив, що комаха пристосувалася до життя у вологому гімалайському середовищі. Дорослі особини досягають 19,5 мм у довжину з розмахом крил майже 16 мм, мають суцільне жовтувато-коричневе або червонувато-коричневе черевце без смуг та незвично короткий рострум. Личинки цього виду сягають від 20 до 28 мм у довжину й полюють шляхом створення воронкоподібних пасток у піску або пухкому ґрунті для заімкування дрібних тварин.

Джерело: Daily Galaxy.

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