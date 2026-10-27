У Глівіце зібрали понад 18 тисяч підписів за відкликання очільниці міста — Interia

У польському Глівіце завершили збір підписів за проведення референдуму щодо відкликання президентки міста Катажини Кучинської-Будки. Ініціатори з об’єднання Gliwice 2026 заявили, що зібрали понад 18 тисяч підписів. Як повідомляє Interia, тепер їх мають офіційно перевірити.

Необхідний поріг підписів

Для призначення референдуму потрібні підписи щонайменше 10% людей, які мають право голосу. У Глівіце цей поріг становить 12,7 тисячі дійсних підписів. Результати перевірки визначать, чи відбудеться голосування щодо відкликання очільниці міста.

Кучинську-Будку обрали президенткою Глівіце у 2024 році. У другому турі вона здобула 50,56% голосів. Раніше вона працювала міською радницею, чиновницею місцевого та державного рівня, а також журналісткою. Вона є дружиною євродепутата від Громадянської коаліції Бориса Будки.

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Претензії ініціаторів

Організатори референдуму стверджують, що очільниця міста неналежно управляє Глівіце та обрала неправильний напрям розвитку. Серед їхніх претензій — відмова від будівництва нового шпиталю після витрачання на цей задум публічних коштів. Натомість Кучинська-Будка запропонувала створити академічний шпиталь спільно зі Сілезьким медичним університетом.

Ініціатори також закидають міській владі неналежне розпорядження коштами, зокрема надмірні витрати на промоцію та відновлення театру Victoria. Вони заявляють про невиконання передвиборчих обіцянок, відсутність вотуму довіри від міської ради та обмежений доступ членів міської ради до документів міських компаній. Кучинська-Будка, за даними видання, наголосила, що її дії відповідають програмі, з якою вона балотувалася у 2024 році, а рішення є частиною довгострокової стратегії розвитку Глівіце.

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