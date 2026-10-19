У Гондурасі взяли під перевірку 41 громадянина Китаю — South China Morning Post

Міграційні органи Гондурасу після інспекцій магазинів у Комаягуелі та будівництва лікарні в Чолутеці зобов’язали 25 громадян Китаю пройти додаткову перевірку документів. Ще у 16 китайських працівників на будмайданчику лікарні виявили неврегульований міграційний статус, повідомляє South China Morning Post.

Перевірки магазинів і лікарні

Працівники Національного інституту міграції разом із поліцією та співробітниками розвідки опитали 86 громадян Китаю у 54 магазинах Комаягуели — міста-супутника Тегусігальпи та важливого торговельного району. Двадцять п’ятьох із них зобов’язали з’явитися для додаткової перевірки документів.

Міграційні посадовці також відвідали будмайданчик регіональної лікарні в Чолутеці на півдні країни. Лікарню зводить китайська державна компанія SFECO Group. Інспектори встановили, що 16 із 128 китайських працівників на об’єкті мають неврегульований міграційний статус.

Інститут не уточнив, у чому саме полягають проблеми з документами цих працівників і чи депортують когось із них.

Окрема перевірка крамниць

Через кілька днів міська влада почала окрему перевірку 70 магазинів, що належать китайським власникам. Її ініціювали після скарг гондураських торговців, які заявляли, що їхні конкуренти продають товари нижче собівартості.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Муніципальний поліцейський суддя Фреді Касасола повідомив телеканалу TSi, що приблизно 68–70% цих підприємств працюють із порушеннями. Заклади, які не врегулюють свій статус, можуть тимчасово або остаточно закрити. Міська влада та Національний інститут міграції не повідомляли, чи збігаються магазини, які перевіряють у межах цих двох перевірок.

Мер Хуан Дієго Селая заявив, що національність не впливає на перевірки. За його словами, влада не дозволить ставити законослухняний бізнес у гірші умови порівняно з підприємствами, які можуть працювати поза правовими нормами.

Контекст відносин із Китаєм

Перевірки відбуваються через дев’ять місяців після вступу на посаду президента Насрі Асфури, який під час виборчої кампанії обіцяв відновити відносини з Тайванем. Його попередниця Сіомара Кастро розірвала дипломатичні зв’язки з Тайванем на користь Пекіна у березні 2023 року. Асфура доручив переглянути угоди, підписані адміністрацією Кастро з Китаєм, однак у червні МЗС Гондурасу заперечило проведення офіційних переговорів із Тайбеєм.

Контракт на будівництво лікарні вартістю понад 100 млн доларів уклали за президентства Кастро. Об’єкт планували завершити в листопаді минулого року, однак він досі будується.

Читай нас у