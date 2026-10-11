У Гондурасі з 12 жовтня зростуть ціни на бензин і гас — The Rio Times

У Гондурасі з понеділка, 12 жовтня, зростуть роздрібні ціни на бензин, гас і автомобільний скраплений газ. Дизельне пальне другий тиждень поспіль продаватимуть за незмінною ціною завдяки тимчасовому урядовому заходу. Про нову щотижневу цінову таблицю Міністерства енергетики країни повідомляє The Rio Times.

Нові ціни у столиці

У Тегусігальпі ціна преміального бензину зросте на 1,23 лемпіри — до 157,84 лемпіри за галон. Вартість звичайного бензину підвищиться на 2,04 лемпіри, до 139,96 лемпіри за галон.

Найбільше здорожчає гас: його ціна зросте на 2,50 лемпіри, до 145,92 лемпіри за галон. Автомобільний скраплений газ подорожчає на 1,14 лемпіри — до 54,93 лемпіри за галон. Міністерство пов’язало перегляд цін зі зростанням міжнародних цін на паливо.

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Дизель і ціни в Сан-Педро-Сула

Дизель у Тегусігальпі залишиться на рівні 153,53 лемпіри за галон, а в Сан-Педро-Сула — 149,20 лемпіри. За даними газети La Tribuna, уряд компенсує приблизно 12 лемпір за галон дизеля протягом 30 днів, починаючи з 5 жовтня. Захід має обмежити вплив вартості пального на транспорт, сільське господарство та ціни на продукти.

У Сан-Педро-Сула преміальний бензин коштуватиме 153,13 лемпіри за галон, звичайний — 135,49 лемпіри. Ціна гасу становитиме 141,17 лемпіри, а автомобільного скрапленого газу — 50,92 лемпіри за галон. Побутовий газ у Тегусігальпі та Сан-Педро-Сула також залишиться без змін за державної підтримки.

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