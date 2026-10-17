У Греції пояснили, чому не передають Україні ракети Patriot
Афіни продовжать підтримувати Україну, однак водночас не можуть послабити власних оборонних спроможностей. Саме це заважає уряду Греції передати ЗСУ ракети Patriot.
Про це прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив на пресконференції після засідання Європейської Ради у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо можливої передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, передає Укрінформ.
«Ви знаєте, що ми підтримували Україну, надавши значні обсяги засобів протиповітряної оборони з наших запасів. Водночас хочу бути абсолютно відвертим: ми робитимемо все можливе для підтримки України, не ставлячи під загрозу обороноздатність Греції», - відповів Міцотакіс.
Нагадаємо, що Україна регулярно стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot, але це не означає, що постачання повністю припинилися. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер пояснив, що Київ отримує нові боєприпаси невеликими партіями, а наявні запаси можуть вичерпуватися вже в середині місяця.