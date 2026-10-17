У Греції пояснили, чому не передають Україні ракети Patriot

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Афіни продовжать підтримувати Україну, однак водночас не можуть послабити власних оборонних спроможностей. Саме це заважає уряду Греції передати ЗСУ ракети Patriot.



Про це прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив на пресконференції після засідання Європейської Ради у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо можливої передачі Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, передає Укрінформ.

«Ви знаєте, що ми підтримували Україну, надавши значні обсяги засобів протиповітряної оборони з наших запасів. Водночас хочу бути абсолютно відвертим: ми робитимемо все можливе для підтримки України, не ставлячи під загрозу обороноздатність Греції», - відповів Міцотакіс.

Нагадаємо, що Україна регулярно стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot, але це не означає, що постачання повністю припинилися. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер пояснив, що Київ отримує нові боєприпаси невеликими партіями, а наявні запаси можуть вичерпуватися вже в середині місяця.

Україна розраховує отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року, водночас стикається з дефіцитом ракет для систем Patriot та обмеженнями роботи Starlink.

Американська оборонна компанія Anduril представила сімейство ракет-перехоплювачів Steelfin, які розробляють як доступнішу альтернативу ракетам PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot.

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