У Греції в аваріях човнів загинули 12 мігрантів — Deutsche Welle

У водах Егейського моря біля грецьких островів Лесбос і Самос уночі внаслідок двох аварій човнів загинули 12 мігрантів, зокрема немовля. Ще 22 людей урятували, пошуково-рятувальна операція триває, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на грецьку берегову охорону.

Зіткнення біля Лесбосу

У першому інциденті біля узбережжя Лесбосу загинули шестеро людей — четверо чоловіків, жінка та немовля. За даними берегової охорони, швидкісний човен із мігрантами зіткнувся з лівим бортом поліцейського патрульного судна. Вісім осіб урятували.

Серед уцілілих правоохоронці затримали 37-річного громадянина Туреччини. Його вважають підозрюваним у переправленні мігрантів та керуванні швидкісним човном.

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Перекидання човна біля Самосу

Ще шестеро людей — п’ятеро чоловіків і жінка — потонули після перекидання човна поблизу Самосу. У цьому інциденті врятували 14 осіб.

Міністр судноплавства та острівної політики Греції Васіліс Кікіліас поклав відповідальність за загибель людей на контрабандистів, які переправляють мігрантів. У дописі в X він заявив про нульову толерантність до контрабандистів.

Греція є одним із маршрутів до Європи для мігрантів і біженців із Близького Сходу, Африки та Азії, які часто вирушають морем із Туреччини. За даними УВКБ ООН, станом на 11 жовтня 2026 року в Греції зафіксували близько 25 тисяч прибуттів біженців, тоді як у 2025 році — 42 тисячі.

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