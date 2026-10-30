У Греції затримали трьох через вибух в Афінах із шістьма жертвами — Cyprus Mail

У Греції затримали двох громадян країни та громадянина Албанії, яких підозрюють у викраденні мідних газових труб із будівлі в центральній частині Афін. За версією влади, пошкодження газової інфраструктури спричинило витік, що призвів до вибуху 25 вересня. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Шестеро загиблих у районі Плака

Вибух стався в туристичному районі Плака в Афінах. Унаслідок нього загинули шестеро людей, зокрема четверо громадян США. Інцидент стався рано-вранці, коли один із мешканців будинку увімкнув світло.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Версія слідства

Експерти підрозділу пожежної служби, що розслідує злочини, дійшли висновку: за кілька годин до вибуху підозрювані демонтували частини мідних труб і пошкодили головну систему постачання природного газу двоповерхової будівлі. За даними пожежної служби, це призвело до витоку газу. Очікується, що затримані постануть перед прокурором у п'ятницю.

Читай нас у