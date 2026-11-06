У Грузії лише 13% українців мають статус резидентів країни

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За даними Національного банку Грузії, резидентами країни є 13% громадян України, які перебувають на її території.

Українці, які є резидентами Грузії, перебувають в країні більше одного року або мають намір залишитися на термін понад один рік.

З огляду на це, за методологією Міжнародного валютного фонду, вони вважаються резидентами Грузії, а їхні витрати не включаються у прибутки від міжнародних поїздок.

Також повідомляється, що у третьому кварталі 2026 року Грузія отримала понад 1,8 мільярдів доларів прибутку від туризму. За даними статистики, у з липня до вересня українці в Грузії загалом витратили 68,4 мільйона доларів.

Про це повідомляє Грузия Online.

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