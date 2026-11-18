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Правоохоронні органи Грузії активізували рейди в барах і ресторанах, а також почали масово зупиняти іноземців на вулицях для перевірки документів. Особливу увагу силовики приділяють мігрантам із росії, частина з яких порушує правила перебування після завершення терміну безвізового року.

За даними міністерства внутрішніх справ Грузії, лише за січень–вересень 2026 року з країни депортували 254 громадян рф, тоді як за весь минулий рік цей показник становив 73 особи. До початку жовтня міграційна поліція перевірила понад 20 тисяч іноземців.

Через посилення контролю та підвищення штрафів за прострочення термінів перебування (від 1000 до 3000 лари із забороною на в’їзд) чимало росіян почали залишати Грузію, обираючи для подальшого переїзду Сербію, Вірменію та інші європейські країни. Водночас російські політичні емігранти та активісти висловлюють побоювання через можливі екстрадиції та тиск з боку силовиків.

Джерело: Deutsche Welle.

Страх нової мобілізації в Росії досяг найвищого рівня за три роки. У третьому кварталі 2026 року росіяни масово виїжджали до Грузії, Вірменії та Сербії на тлі чуток про нову хвилю мобілізації. Загальна кількість громадян РФ, які вирушили до цих трьох популярних серед антивоєнних емігрантів країн, стала рекордною за останні 17 років. Про це свідчить статистика прикордонної служби ФСБ.

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