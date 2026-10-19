У Гвадалахарі, Мексика, близько 10 тисяч людей взяли участь у другому за тиждень масовому протесті через проблему забрудненої води в агломерації міста. Демонстрація, яка переважно мала мирний характер, супроводжувалася актами вандалізму, пограбуваннями та киданням пляшок із запальною сумішшю в будівлю Конгресу штату.

Як повідомляє Mexico News Daily, протестувальники стверджували, що люди в масках, які влаштовували заворушення, не належали до їхнього руху. За даними газети La Jornada, ще до початку маршу учасники вигнали щонайменше 30 людей у масках і вилучили в них петарди, кийки та пляшки із запальною сумішшю. Через це організатори відклали початок акції на дві години.

Пошкоджені заклади та затримання

Попри це група людей у масках супроводжувала колону історичним центром міста, запускала петарди, розмальовувала будівлі та грабувала крамниці. Уряд штату заявив, що через графіті, вибиті вікна та пограбування пошкоджень зазнали щонайменше шість закладів, зокрема ресторани, універмаги та магазини спортивних товарів.

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Після початку насильства до району направили поліцію штату, спецпідрозділи та рятувальників. Вони гасили займання, запобігали спробам силоміць потрапити до урядової будівлі та забезпечували безпеку працівників адміністрації й депутатів. Влада повідомила про п'ять затримань; ще вісьмом людям знадобилася медична допомога.

Вимоги протестувальників

До 14:00 мирні учасники протесту заповнили площу Пласа-де-Армас. Вони вимагали доступу до чистої води, відставки губернатора Пабло Лемуса та проведення референдуму щодо його відкликання. Це була одна з найбільших демонстрацій від часу вступу Лемуса на посаду в грудні 2024 року.

Попередня масова акція тижнем раніше завершилася застосуванням поліцією перцевого газу й водометів, побиттям та затриманнями десятків людей. Після цього губернатор перепросив за жорсткі дії силовиків, розпорядився звільнити затриманих і наказав провести розслідування. На нинішній акції до початку заворушень поліція була представлена мінімально.

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