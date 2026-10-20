Окружний суд міста Цу в Японії засудив 55-річну колишню водійку вантажівки Міцуйо Мідзутані до семи років ув’язнення у справі про аварію на швидкісній автомагістралі, в якій загинули шестеро людей, серед них троє дітей. Як повідомляє The Japan Times, суд призначив покарання, якого вимагало обвинувачення.

Зіткнення на автомагістралі

Аварія сталася 20 березня перед світанком на автомагістралі Шін-Мейшін у місті Камеяма префектури Міє. Згідно з рішенням суду, Мідзутані керувала вантажівкою зі швидкістю близько 82 км/год, перевищуючи встановлений ліміт, і дивилася в смартфон.

Вантажівка врізалася в чергу автомобілів, що стояли в заторі. Унаслідок зіткнення загинули 56-річний Кейдзо Такаміне із міста Сока в префектурі Сайтама, 45-річний Кодзі Мацумото та четверо членів його родини з міста Фукурої в префектурі Сідзуока.

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Версія обвинувачення

Під час судового розгляду прокуратура заявила, що в момент аварії Мідзутані приблизно 13 секунд переглядала у смартфоні TikTok.

7 жовтня транспортну компанію з Хіросіми та її президента передали до прокуратури за підозрою у вимаганні незаконних понаднормових робіт від п’ятьох водіїв вантажівок, серед яких була й Мідзутані.

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