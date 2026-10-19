У Японії запропонували обмежити цифрові підручники у школах — Dawn

У Японії проєкт рекомендацій Міністерства освіти передбачає, що основним форматом підручників у школах залишатимуться паперові видання. Цифрові версії пропонують використовувати як додатковий і допоміжний інструмент після запровадження нових форматів підручників із 2030 навчального року, повідомляє Dawn.

Обмеження для молодших учнів

Згідно з проєктом, повністю цифрові підручники не будуть дозволені учням четвертого класу початкової школи та молодшим. Для п'ятикласників і старших учнів їх використання пропонується обмежити переважно англійською мовою та практичними предметами, зокрема музикою й образотворчим мистецтвом.

Гібридні підручники, що поєднують друкований і цифровий формати, мають стати базовим варіантом для всіх класів і предметів. Для учнів п'ятого класу й старших вони будуть переважно паперовими, а для молодших школярів цифровий компонент планують ще більше обмежити.

Перевірка впливу на здоров'я та навчання

У червні в Японії ухвалили зміни до Закону про шкільну освіту та пов'язаного законодавства. Із 2030 навчального року вони передбачають три формати підручників: гібридний, повністю цифровий і лише паперовий. Відео, аудіо та інші цифрові матеріали підлягатимуть державній сертифікації, а їх використання стане обов'язковим.

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Проєкт рекомендацій передбачає постійний моніторинг можливого впливу цифрових підручників на здоров'я учнів, зокрема на зір, а також оцінювання їхнього впливу на навчання. Формати підручників можуть переглядати за підсумками досліджень у школах. Документ також наголошує на необхідності забезпечити час для письмових завдань на уроках.

Підхід із пріоритетом паперових видань частково ґрунтується на позиції фахівців із психології розвитку. Один з учасників експертної дискусії зазначив, що цифрові версії суттєво впливають на дітей, чиї когнітивні функції ще розвиваються, а інший наголосив на ефективності паперових підручників для навчання.

Терміни впровадження

Міністерство планує винести проєкт на громадське обговорення та остаточно затвердити рекомендації до кінця року. Нові формати підручників мають запроваджувати поетапно: у початкових школах — з 2030 навчального року, у молодших середніх школах — з 2031-го, у старших середніх школах — з 2032-го. Питання використання штучного інтелекту в підручниках розглядатимуть з урахуванням результатів досліджень; також передбачені заходи підтримки учнів з інвалідністю.

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