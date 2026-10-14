У Індонезії подали позов проти президента через смог від пожеж — Channel NewsAsia

Адвокати в індонезійській провінції Західний Калімантан подали колективний позов від імені чотирьох позивачів проти президента Прабово Субіанто та 26 посадовців національного, провінційного й місцевого рівнів, а також поліції та екстрених служб. Позивачі заявляють про недбалість, бездіяльність і неспроможність влади реагувати на смог від пожеж, який, за їхніми словами, спричинив масштабну кризу у сфері охорони здоров’я, повідомляє Channel NewsAsia.

Вимоги позивачів

Одним із чотирьох позивачів є 29-річний житель Понтіанака Сісіліус Рамі. Він розповів, що смог порушує навчання дітей, обмежує роботу й інші заняття просто неба, зокрема сільськогосподарські. За його словами, люди, які виходять надвір, змушені носити маски через ризик вдихання токсинів.

Іншими позивачами є неурядові організації, що представляють молодь, екологічні та корінні громади провінції з населенням майже 6 млн осіб. Вони вимагають оголосити надзвичайну ситуацію на національному рівні, щоб залучити ресурси для локалізації пожеж і відновлення постраждалих районів. Також позивачі просять забезпечити безоплатну медичну допомогу людям із гострими респіраторними інфекціями та виплатити компенсації сім’ям людей, які померли від таких захворювань.

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Пожежі та реакція влади

Упродовж кількох тижнів громади Західного Калімантану борються з пожежами, які знищили великі площі земель. Дим від них поширився до Малайзії та Сінгапуру. Влада залучила пожежників і волонтерів, застосовувала засівання хмар та скидання води з повітря, однак ці заходи мали обмежений успіх.

Адвокат позивачів Глоріо Санен заявив, що держава мала кілька місяців попередження про особливо інтенсивний сухий сезон, пов’язаний із явищем Ель-Ніньйо. Позивачі також домагаються ретельного розслідування причин пожеж і вказують на ймовірну причетність великих компаній, що випалюють землі для вирощування деревини, рису та олійної пальми або видобутку корисних копалин.

Позиція уряду

Уряд Індонезії заявив AFP, що поважає судовий позов і вже розглядає багато питань, порушених жителями. За даними урядового Агентства урядових комунікацій, тривають наземне й повітряне гасіння пожеж, надання медичних послуг постраждалим громадам і розслідування щодо 95 компаній, чия діяльність могла сприяти пожежам. Наступне судове засідання заплановане на 21 жовтня.

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