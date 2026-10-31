У Каліфорнії двох громадян Китаю засудили до 30 місяців ув’язнення — The Hindu

У Каліфорнії двох громадян Китаю — Лірена Лая та Юаньце Ченя — засудили до 30 місяців федерального ув’язнення після визнання вини у діяльності за вказівками Міністерства державної безпеки КНР. Після звільнення вони також мають провести три роки під наглядом, повідомляє The Hindu.

Вербування військових США

За даними Міністерства юстиції США, чоловіки намагалися вербувати американських військовослужбовців для шпигунства на користь Пекіна. Вони збирали інформацію про персонал і об’єкти Збройних сил США, а також намагалися залучити джерела розвідувальної інформації серед військових.

Американське відомство заявило, що Лай і Чень проводили приховану розвідувальну діяльність у США. Зокрема, вони сприяли передаванню готівки через таємні схованки в обмін на відомості, пов’язані з національною безпекою США.

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Діяльність на користь розвідки КНР

Лай прибув до США за туристичною візою та залучив до схеми Ченя, який має статус постійного жителя Сполучених Штатів. Спочатку Лай був посередником між Ченем і співробітниками китайської розвідки, а згодом Чень почав отримувати вказівки безпосередньо від свого куратора.

За інформацією Мін’юсту США, обидва чоловіки працювали на структуру китайського уряду, відповідальну за зовнішню розвідку та контррозвідку, щонайменше з травня 2021 року. Їх затримали у червні 2025 року. Пізніше вони визнали провину у змові з метою діяти як агенти іноземного уряду без попереднього повідомлення генерального прокурора США, а також у діяльності як агенти іноземного уряду без такого повідомлення.

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