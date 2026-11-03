У штаті Каліфорнія, США, у вівторок голосують за ініціативу щодо запровадження одноразового податку для мільярдерів. Кошти від нього пропонують спрямувати на фінансування системи охорони здоров’я штату. Про це повідомляє France 24.

Податкова ініціатива

Ініціатива передбачає одноразовий податок саме для мільярдерів. Її метою є фінансування системи охорони здоров’я Каліфорнії. France 24 називає цей план знаковим.

Телеканал присвятив голосуванню окремий сюжет. У ньому розглядають запропонований податок і його можливе значення для системи охорони здоров’я штату.

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Падіння цін на нафту

У тому самому випуску France 24 також повідомив про різке зниження світових цін на нафту напередодні проміжних виборів у США. Котирування Brent і WTI впали приблизно на 8%.

За даними телеканалу, це сталося після того, як Іран заявив про інтенсивні переговори через посередників щодо миру. Тегеран також сигналізував про готовність знову відкрити Ормузьку протоку, якщо США приймуть його умови.

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