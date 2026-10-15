У Каліфорнії подали скаргу щодо статусу речниці Білого дому як адвокатки — CBC World

У США громадська організація Campaign for Accountability (CfA) подала скаргу до Адвокатської палати Каліфорнії з вимогою перевірити, чи речниця Білого дому Кеті Захарія могла неправомірно представлятися адвокаткою. У зверненні організація послалася на відсутність її імені в публічному реєстрі ліцензованих адвокатів штату.

Як повідомляє CBC World, представник State Bar of California Рік Кока заявив, що відомство не має записів про ліцензування Кейт Шерон Захарії або Кейт Шерон Блек — варіантів її теперішнього та дошлюбного прізвищ. Видання Popular Information також заявило, що не виявило даних про її ліцензію в жодному зі штатів США та у Вашингтоні, округ Колумбія.

Позиція Білого дому

Захарія тривалий час називала себе адвокаткою, зокрема в описі свого акаунта в Instagram. Після запитань журналістів Білий дім передав її заяву, у якій вона повідомила, що здобула ступінь бакалавра в Університеті Пеппердайн у 2007 році та юридичну освіту в Pepperdine Caruso School of Law у 2011 році.

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У заяві Захарія зазначила, що практикувала міжнародне трансакційне право та мала для цього відповідні документи. Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чун назвав її кваліфікованою для посади речниці.

Дані про кар'єру

За даними її профілю LinkedIn, у 2011–2013 роках Захарія працювала в міжнародній практиці пекінської юридичної фірми Zhong Lun Law Firm. Із червня вона є старшою радницею з комунікацій Trump Media & Technology Group, а раніше протягом двох місяців обіймала посаду заступниці помічника секретаря з питань зв'язків із громадськістю в Міністерстві внутрішньої безпеки США.

У Китаї Національний об'єднаний кваліфікаційний іспит для юристів можуть складати лише громадяни країни. Адвокатська палата Каліфорнії відмовилася підтвердити, чи отримувала скаргу CfA та чи проводить перевірку, пославшись на правила конфіденційності.

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