У Каліфорнії попередили про ризик пожеж через спеку й вітер — The Guardian

Національна метеорологічна служба США попередила про критичні погодні умови для поширення пожеж у Каліфорнії. Сильний сухий вітер Санта-Ана та висока температура можуть сприяти швидкому розростанню вогню найближчими днями, повідомляє The Guardian.

Вітер до 70 миль за годину

Помірний або сильний вітер Санта-Ана очікують у значній частині південної Каліфорнії до суботи. Швидкість вітру може становити 20–40 миль за годину, або 32–64 км/год. У горах Сан-Габріель в окрузі Лос-Анджелес і Санта-Сусана, більша частина яких розташована в окрузі Вентура, можливі пориви до 50–70 миль за годину.

Критичні умови для пожеж також прогнозують у частинах гір Санта-Лусія в окрузі Сан-Луїс-Обіспо. Метеослужба окремо оголосила попередження для районів центральної та північної Каліфорнії, де пожежі, за її оцінкою, можуть швидко поширюватися.

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Відключення електрики та підготовка служб

У північній Каліфорнії енергетична компанія Pacific Gas and Electric почала превентивно відключати електропостачання в середу ввечері, щоб зменшити ризик загорянь через лінії електропередач. У четвер без світла залишалися майже 62 тисячі її клієнтів у 26 округах. Небезпечні погодні умови там очікувалися до суботи.

Пожежна служба Лос-Анджелеса збільшила кількість персоналу та завчасно розмістила техніку, щоб підготуватися до можливих пожеж. Управління з надзвичайних ситуацій Каліфорнії також посилило координацію та підготувало ресурси для допомоги місцевій владі.

Нинішні попередження пролунали після початку осені, що вже приніс штату сильну спеку, високі хвилі та підтоплення на узбережжі. Кліматолог Деніел Свейн зазначив, що ймовірність вологої зими в південній Каліфорнії є дуже високою, а значна пожежна активність цього тижня може посилити ризики в наступні місяці.

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