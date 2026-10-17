У Каліфорнії пожежа Норте пошкодила або знищила 6 будинків — Al Jazeera

У США пожежа Норте в окрузі Оріндж, штат Каліфорнія, пошкодила або знищила щонайменше шість будинків у районі Сан-Хуан-Капістрано. Через швидке поширення вогню накази про евакуацію видали для близько 6 тисяч будинків, де проживають приблизно 16 тисяч людей.

Евакуація та гасіння

Пожежа почалася в прибережному місті Сан-Клементе в п'ятницю, а згодом поширилася до Сан-Хуан-Капістрано. В обох містах відкрили евакуаційні притулки. Гелікоптери намагалися гасити полум'я з повітря.

Пожежна служба округу Оріндж повідомила, що вогонь випалив близько 188 гектарів. Водночас Cal Fire до вечора оцінювала площу пожежі приблизно у 231 гектар. Рятувальники гасили вогонь із землі та повітря і закликали людей не наближатися до небезпечної зони, повідомляє Al Jazeera.

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Спека і вітер Санта-Ана

Швидкому поширенню пожежі сприяли нетипово висока температура, низька вологість і сильні вітри Санта-Ана. За даними синоптиків, у прибережних районах пориви сягали від 55 до 90 км/год. Найсильніший вітер очікували в п'ятницю, а висока температура й низька вологість могли зберігатися до ночі суботи.

У сусідньому окрузі Лос-Анджелес десятки тисяч людей залишилися без електроенергії, оскільки влада намагалася знизити ризик електричних іскор, які могли поширюватися через сильні пориви вітру. Пожежники також гасили пожежу Брісон поблизу Малібу та пожежу Гендерсон в окрузі Сан-Дієго. Остання торкнулася бази Корпусу морської піхоти Кемп-Пендлтон і спричинила перекриття автострад.

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