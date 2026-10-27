У Каліфорнії роками триває війна між двома колоніями мурах із мільйонними втратами

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У Південній Каліфорнії аргентинські мурахи роками ведуть масштабну боротьбу за територію. У протистоянні між двома суперколоніями гинуть мільйони комах, а бої точаться за межі їхніх величезних володінь.

Цей вид потрапив до США з Південної Америки через міжнародну торгівлю. У них діє рідкісна форма організації, що називають уніколоніальність. Мурахи з різних гнізд не б’ються між собою, а мирно співпрацюють. Завдяки низькій генетичній різноманітності вони розпізнають одна одну за запахом і вважають родичами.

Так утворилися величезні суперколонії. Найбільша з них простяглася вздовж узбережжя Каліфорнії майже на тисячу кілометрів. Поруч із нею виникло кілька менших конкуруючих угруповань.

Коли зустрічаються представники різних суперколоній, будь-яка дружба миттєво зникає. Науковці опублікували дослідження в журналі Molecular Ecology, де описали 16 зон зіткнення між трьома ворожими суперколоніями. Протягом пів року вчені щотижня навідувалися на ці ділянки. Межі володінь виявилися дуже чіткими та різкими.

Бійки спалахували під час 40% перевірок. У кожній такій сутичці гинуло в середньому близько 15 тисяч робочих мурах. Лише біля озера Ходжес у Каліфорнії за шість місяців спостережень загинуло щонайменше 15 мільйонів комах.

Генетичний аналіз показав, що чим сильніша генетична різниця між колоніями, то вищий рівень агресії. При цьому відстань між гніздами не мала жодного значення. Генетичний обмін між ворогуючими таборами був практично нульовим. Тобто навіть роки сусідства не змусили їх породичатися.

Ця війна нагадує класичний позиційний глухий кут у людських конфліктах. Попри мільйони вбитих бійців, лінія фронту за час спостережень майже не зрушила з місця. Жодна зі сторін не змогла захопити чужу територію.

У тваринному світі часто діє правило звикання, коли сусіди з часом стають менш агресивними один до одного. Проте аргентинські мурахи не вміють укладати мир. Будь-яка зустріч на кордоні неминуче завершується смертю.

Джерело: Іnteresting Еngineering

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