У Каліфорнії шістьох власників грін-карт звинуватили у неправдивих заявах — The Guardian

Федеральні прокурори США у Каліфорнії подали кримінальні скарги проти шістьох законних постійних жителів країни, які мають грін-карти. Як повідомляє The Guardian, 2 листопада федеральний прокурор Центрального округу Каліфорнії Білл Ессайлі заявив, що їх переслідують за підозрою в незаконній реєстрації для голосування та поданні неправдивих відомостей у заявах на натуралізацію.

Усі шестеро законно проживають у США, однак не мають права голосувати. За версією слідства, вони зареєструвалися як виборці, а згодом під час подання заяв на громадянство вказали, що раніше не реєструвалися для участі у виборах. У скаргах також зазначено, що ці люди голосували в останні роки, проте окремих обвинувачень безпосередньо за незаконне голосування їм не висунули.

П'ятьох фігурантів затримали

За словами Ессайлі, п'ятьох із шести фігурантів уже заарештували. Серед них є уродженці Мексики, Ізраїлю, Філіппін, Канади та Ірану. Кожному інкримінують по одному епізоду надання неправдивих відомостей у заяві на натуралізацію; максимальне покарання, за даними прокурорів, становить до п'яти років ув'язнення.

Справи ґрунтуються на первинних скаргах, складених агентами Міністерства внутрішньої безпеки США. Формальних обвинувальних актів щодо цих людей ще не висували, а також не було відразу відомо, чи всі вони мають адвокатів.

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Один із фігурантів — 52-річний уродженець Канади, який, за даними скарги, проживає у США понад 40 років. Слідство стверджує, що він двічі незаконно голосував, а потім намагався скасувати реєстрацію. Інший обвинувачений, 43-річний уродженець Філіппін, перебуває у США з 1992 року; за даними слідства, він голосував кілька разів від 2020 року.

Суперечка щодо бюлетенів

Нові справи відбуваються на тлі позову Міністерства юстиції США, яке вимагає від виборчих органів Каліфорнії відкласти приблизно 20 тисяч бюлетенів. Прокурори заявляють, що вони можуть належати людям без американського громадянства, які нібито шахрайськи зареєструвалися виборцями. Влада штату заперечує надійність методології та списку федеральних прокурорів і попереджає про ризик позбавлення права голосу громадян США.

За даними видання, кілька суддів відхилили вимоги Мін'юсту, а Верховний суд США 2 листопада не задовольнив апеляції адміністрації Дональда Трампа. Представники виборчих органів округів Каліфорнії заявляли, що отримані від відомства списки містили численні помилки. Правозахисна група у своєму аналізі також вказала, що понад 40% осіб зі списку не вдалося знайти в реєстрах виборців штату.

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