У Санта-Ані, штат Каліфорнія, з припаркованої біля штаб-квартири Professional Sports Authenticator вантажівки FedEx викрали понад 200 посилок із колекційними картками Pokémon і спортивними картками, що пройшли оцінювання. Їх відправляли власникам після оцінювання. Орієнтовна вартість більшості викрадених відправлень становить понад 963 тисячі доларів, повідомляє The Verge.

Розслідування та сертифікаційні номери

PSA, одна з найбільших компаній із незалежного оцінювання спортивних і колекційних карток, повідомила про інцидент поліції Санта-Ани. Компанія ще встановлює повний перелік карток у викрадених посилках, тому загальна вартість викраденого може зрости.

Collectors Holdings, материнська компанія PSA, заявила про співпрацю з місцевими правоохоронцями та FedEx у межах розслідування. Вона також повідомила партнерів торговельних майданчиків про рідкісні предмети та картки з серійними номерами, щоб запобігти їхньому перепродажу. PSA деактивувала унікальні сертифікаційні номери всіх карток, які вже ідентифікували як викрадені.

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Компенсації для клієнтів

Collectors Holdings повідомила, що зв'язалася з постраждалими клієнтами щодо компенсацій. Їх мають розраховувати за справедливою ринковою вартістю втрачених предметів, але не вище за максимальну застраховану вартість, яку клієнт обрав перед переданням карток на оцінювання.

Ютубер Sky-B Cards заявив, що став одним із потерпілих. Він заплатив 8468 доларів за оцінювання 104 спортивних карток та застрахував відправлення на суму до 156 тисяч доларів. Невідомо, яку компенсацію він отримав. Інші колекціонери передають дані ютуберу Boston Card Hunter, який складає спільний перелік викрадених карток із серійними номерами та докладними описами.

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