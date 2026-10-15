У Калузі провели молебень для захисту від дронів після атаки на дата-центр Яндекса

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Після української атаки на дата-центр «Яндекса» в російській Калузі в парафії святого князя Володимира на Правобережжі міста провели молебень перед іконою «Неопалима Купина», яку вважають чудотворною. 14 жовтня священники та парафіяни просили Господа й Богородицю захистити їх від «ворожого нападу», повідомили на сторінці храму у «ВКонтакте».

Священнослужителі заявили, що місто, зокрема його Правобережна частина, переживає складний період через бомбардування та польоти безпілотників. За їхніми словами, у подібних обставинах предки зверталися до Бога й Богородиці по захист і допомогу.

Після молебню настоятель храму ієрей Кирило Хланта разом зі священниками Димитрієм Новиковим та Іллею Потьомкіним об’їхали Правобережжя з іконою Богородиці й окропили вулиці святою водою.

Українські безпілотники атакували калузький дата-центр «Яндекса» в ніч проти 9 жовтня. Унаслідок удару кілька модулів центру обробки даних повністю вийшли з ладу. Це найпотужніший дата-центр компанії площею 130 тисяч квадратних метрів, який обслуговує її внутрішні сервіси.

Того ж дня після падіння уламків безпілотників зупинив роботу автомобільний завод «АГР», де збирають китайські автомобілі Tenet. Загалом у Калузі пошкоджень зазнали 30 будівель, зокрема житлові будинки.

За день до цього ЗСУ атакували дата-центр «Яндекса» в Сасові Рязанської області, а 11 жовтня — аналогічний об’єкт у Володимирі. 14 жовтня безпілотники вдарили по недобудованому дата-центру «Сбербанку» в Балакові Саратовської області. Пошкодження центрів обробки даних призвели до перебоїв у роботі сервісів кількох великих компаній російського сегмента інтернету.

Так звані захисні молебні та хресні ходи почали набувати популярності в Росії після її вторгнення в Україну. За допомогою таких релігійних заходів намагаються захищати від атак пошкоджені нафтобази та інші об’єкти, зокрема нафтопереробні заводи.

Наприклад, узимку 2025 року російські священники облетіли з іконами Рязанську область, де розташовані база ядерних бомбардувальників «Дягілєво» та завод «Роснафти», на який припадає 5% усієї нафтопереробки країни. Попри такі заходи, нафтопереробний завод неодноразово зазнавав атак. Остання з них сталася в ніч проти 15 жовтня.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Удари по датацентрах Яндекса порушили роботу російських ботоферм.

У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр «Яндекса» у Володимирській області Росії. Компанія підтвердила повну зупинку його роботи, через що в країні виникли масштабні перебої в роботі десятків цифрових сервісів.

Російська технологічна компанія Yandex заявила, що через атаку безпілотників повністю зупинила роботу свого дата-центру у Володимирській області Росії. За твердженням компанії, внаслідок атаки було пошкоджено її інфраструктуру.

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